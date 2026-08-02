Et toi, tu connais notre maison ? – makesense space makesense space Paris
mercredi 9 septembre 2026 · makesense space · Paris
Informations pratiques
Le makesense_space, c’est quoi ?
> Un espace de travail collaboratif au cœur du 12ème arrondissement
Le makesense space est un lieu de travail, de rencontres et d’événements situé dans le 12ème arrondissement de Paris.
Au quotidien, le space accueille chaque jour près une centaine de résidents :
- notre association, makesense, qui crée des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à tous et à toutes de passer à l’action et de construire une société inclusive et durable;
- un incubateur qui développe des programmes d’accompagnement sur-mesure à destination des entrepreneurs et intrapreneurs sociaux;
- des associations comme l’Institut du sport durable (une association engagée pour que les clubs sportifs s’investissent dans la lutte contre le changement climatique);
- des entreprises sociales comme Lyv (une startup à mission pour révolutionner la prise en charge de l’endométriose)
- des indépendant.e.s du quartier…
Lieu de rencontre, d’échanges et de créativité, il permet à chacun·e de travailler dans un environnement stimulant, tout en contribuant à une mission commune : la transition sociale et environnementale.
> Une programmation d’événements ouverte à tous·tes
Le makesense space propose une programmation d’événements gratuits et ouverts au public, incluant des conférences (notamment sur l’entrepreneuriat, l’actualité, l’alimentation durable, la santé mentale…), des soirées de lancement, des débats, des projections de documentaires, des petits déjeuners pour se rencontrer ainsi que des formations pour apprendre et des débats.
> Des activités accessibles à tous·tes Enfin, le lieu organise des activités accessibles à tous·tes, comme des séances de yoga ou de la méditation à prix libre, des cours de danse ou encore des groupes de parole.
Nos valeurs : Une société plus juste et durable incarnée dans notre tiers lieu. Nous croyons qu’un autre modèle de société est possible. C’est pourquoi notre espace est conçu autour des principes de solidarité, de coopération, de durabilité et d’inclusivité.
Chaque 2nds mercredi du mois, à 16h30, on ouvre les portes du makesense space, notre tiers lieu…
Le mercredi 09 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-09T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T16:30:00+02:00_2026-09-09T17:30:00+02:00
makesense space 11, rue Biscornet 75012 Paris
https://chiche.makesense.org/events/e/et-toi-tu-connais-notre-maison-makesense-space-6a6ca75a66e830000896ac4e?utm_source=events&utm_medium=share&utm_campaign=event-page space@makesense.org
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