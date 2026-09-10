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AGENDA · Le Mans

Et toi, tu lis quoi ? Médiathèque Saulnières Le Mans

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Saulnières · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Saulnières
Adresse
239 Avenue Rhin et Danube
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Et toi, tu lis quoi ?

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 16:00:00
fin : 2026-12-01 17:30:00

Date(s) :
2026-12-01

Club lecture
Tu lis dans ton coin ? Et si tu venais partager tes lectures en toute simplicité et dans la bonne humeur !

16h Saulnières
Pour les 8-12 ans   .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Book club

L’événement Et toi, tu lis quoi ? Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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