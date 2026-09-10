AGENDA · Le Mans
Et toi, tu lis quoi ? Médiathèque Saulnières Le Mans
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Saulnières · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Et toi, tu lis quoi ?
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 16:00:00
fin : 2026-12-01 17:30:00
Date(s) :
2026-12-01
Club lecture
Tu lis dans ton coin ? Et si tu venais partager tes lectures en toute simplicité et dans la bonne humeur !
16h Saulnières
Pour les 8-12 ans .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Book club
L’événement Et toi, tu lis quoi ? Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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