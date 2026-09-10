Et toi, tu lis quoi ? Médiathèque Saulnières Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Et toi, tu lis quoi ?

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 16:00:00

fin : 2026-12-01 17:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Club lecture

Tu lis dans ton coin ? Et si tu venais partager tes lectures en toute simplicité et dans la bonne humeur !

16h Saulnières

Pour les 8-12 ans .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Book club

L’événement Et toi, tu lis quoi ? Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72