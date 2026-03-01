Étape de l’ERGO’BUS Eliad à Besançon Place des Tilleuls Besançon

Étape de l’ERGO’BUS Eliad à Besançon

Place des Tilleuls Marché Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 08:00:00

fin : 2026-03-18 12:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Cette action d’Eliad gratuite, financée par la Commission des Financeurs du Doubs, propose les conseils d’un ergothérapeute sur des marchés dans des communes du Doubs à destination des plus de 60 ans dans le but de favoriser le maintien de l’autonomie à domicile.

L’ergothérapeute d’Eliad, partira à bord de son minibus pour une étape à Besançon à l’occasion du marché.

Elle y accueillera le public sur un stand, conseillera sur l’aménagement du logement, l’utilisation des aides techniques pour faciliter et sécuriser les gestes du quotidien, les transferts, les déplacements… Il sera également possible de tester le matériel présent et d’envisager, pour ceux qui le souhaitent, une visite à domicile gratuite pour répondre de façon plus personnalisée aux .

Place des Tilleuls Marché Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 67 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Étape de l’ERGO’BUS Eliad à Besançon

L’événement Étape de l’ERGO’BUS Eliad à Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON