Informations pratiques

Charleville-Mézières

Etape de travail Courage

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-26

Résidence Courage du 22 au 26 févrierPour sa nouvelle création, la compagnie interroge la notion de courage. Dans une époque où il est difficile de ne pas céder au découragement, elle travaille à partir de récits qui recensent des actes de courage et qui permettent au spectateur de prendre des forces en s’interrogeant sur ce qui constitue ses propres élans de courage. Sept pièces courtes sont commandées à sept auteurs différents, qui aborderont chacun cette notion avec leur sensibilité propre. Lors de cette semaine de résidence, les membres de la compagnie travailleront sur la troisième pièce.1h + 16 ans Gratuit sur réservation

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Residence Courage, February 22–26. For its new production, the company explores the concept of courage. In an era when it is difficult not to give in to discouragement, it draws on stories that chronicle acts of courage, allowing the audience to find strength by reflecting on what inspires their own acts of courage. Seven short plays have been commissioned from seven different playwrights, each of whom will approach this concept through their own unique lens. During this week-long residency, the company members will work on the third play. 1 hour + Ages 16 and up Free with reservation

L’événement Etape de travail Courage Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme