Etape du Tour amateurs Le Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez

La Grave Hautes-Alpes

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Cette année, un parcours de légende attend LES AMATEURS pour l’étape du Tour de France ! Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier, Col du Lautaret et Col Sarenne.

La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 76 79 90 05

English :

This year, a legendary route awaits FANS for the Tour de France stage! Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier, Col du Lautaret and Col Sarenne.

