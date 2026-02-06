Festival Olivier Messiaen au Pays de la Meije Place de l’Église La Grave

Festival Olivier Messiaen au Pays de la Meije

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave Hautes-Alpes

Début : 2026-07-26

fin : 2026-08-01

2026-07-26

Durant la deuxième quinzaine du mois de juillet 2026, le Festival Messiaen au Pays de la Meije vous donne rendez-vous à La Grave, dans les Hautes-Alpes et en Isère pour célébrer le compositeur Olivier Messiaen.

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 74 20 20 79 a.gros@aida38.fr

English : Olivier Messiaen Festival in Pays de la Meije

The Festival Messiaen have the pleasure to return for a new year in Pays de la Meije, with news honored invites T.Murail, M.Lévinas, H.Dufourt, R.Tessier and ensemble L’Itinéraire.

