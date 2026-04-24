Fioretti et Uccellini Festival Messiaen 2026 Place de l’Église La Grave

La Grave

Fioretti et Uccellini Festival Messiaen 2026

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

En ouverture et en clôture du Festival Messiaen, deux soirées exceptionnelles imaginées par Bruno Messina se répondent, en écho à Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen. Cette première fresque est confiée à Arthur Lavandier et à Frédéric Boyer.

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Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 74 20 20 79 contact@aida38.fr

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English : Fioretti and Uccellini Festival Messiaen 2026

To open and close the Festival Messiaen, two exceptional evenings conceived by Bruno Messina echo Olivier Messiaen’s Saint François d’Assise. This first fresco is entrusted to Arthur Lavandier and Frédéric Boyer.

L’événement Fioretti et Uccellini Festival Messiaen 2026 La Grave a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard