Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche Théâtre de Verdure Pau samedi 25 juillet 2026.

Pau

Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

21:00 h MARCIA Electro pop

Héritière d’une grande lignée artistique, Marcia poursuit ce legs avec un style singulier mêlant électro-pop, chanson française et influences urbaines. À travers ses textes, elle explore l’identité et la société contemporaines avec une écriture introspective. Sur scène, Marcia fait de chaque performance un espace d’expérimentation !

22:00 h MONA GUBA Rap

Mona Guba s’est imposée sur la scène du rap français grâce à des textes incisifs et engagés, questionnant la place des femmes dans la musique. Son style mêle humour et authenticité, offrant une approche innovante et accessible. Mona incarne ainsi une nouvelle génération d’artistes qui renouvellent le genre et confirme son statut d’artiste incontournable.

23:00 h PICHE Rap /Performance drag

Piche combine rap, performance scénique et culture drag…

Ouverture de la billetterie le 6 juillet à 12h .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

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English : Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche

L’événement Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau