Été à Pau 2026 Old School Funky Family / Sinclair Théâtre de Verdure Pau vendredi 31 juillet 2026.

Pau

Été à Pau 2026 Old School Funky Family / Sinclair

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

21:00 h OLD SCHOOL FUNKY FAMILY Brass Band

Brass band explosif, Old School Funky Family mélange funk, jazz et afrobeat dans une énergie communicative. Porté par une section de saxophones redoutable, le groupe livre des performances aussi groovy que festives, incarnant une scène actuelle jazz en pleine évolution.

22:30 h SINCLAIR Funk/Chanson française

Figure incontournable de la scène funk française, Sinclair revient avec un live puissant et élégant. Entre nouveaux titres et classiques, il propose un show généreux, porté par une musicalité toujours aussi raffinée. Sinclair a trouvé sa voie artistique en fusionnant habilement soul, pop et funk. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de groove.

Billetterie ouverte le 13 juillet à 12h .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été à Pau 2026 Old School Funky Family / Sinclair

L’événement Été à Pau 2026 Old School Funky Family / Sinclair Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau