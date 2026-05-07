Été actif Rencontre avec Evinrude Le Bourg Campagne
Été actif Rencontre avec Evinrude Le Bourg Campagne mardi 28 juillet 2026.
Campagne
Été actif Rencontre avec Evinrude
Le Bourg Château de Campagne Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
9h30-12h. Découverte du monde des libellules au château de Campagne. À partir de 8 ans. Réservation en ligne. Gratuit
Partez à la découverte du monde fascinant des libellules ! Saviez-vous que les libellules existent depuis plus de 300 millions d’années ? Ces insectes, avec leurs ailes translucides et leurs couleurs éclatantes, sont de véritables phénomènes de la nature. Venez vivre une expérience immersive et explorez les mystères de ces prédateurs aériens, leur rôle et leur incroyable évolution ! Tout public à partir de 8 ans. 20 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin) .
Le Bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été actif Rencontre avec Evinrude
9:30am-12pm. Discover the world of dragonflies at Château de Campagne. Ages 8 and up. Book online. Free
L’événement Été actif Rencontre avec Evinrude Campagne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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