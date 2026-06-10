Eté Solidaire – Visite guidée des Missions Etrangères de Paris M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

La Société des Missions Etrangères de Paris (MEP) a été créée en 1658 pour l’évangélisation de l’Asie. En 360 ans, près de 4 500 prêtres ont été envoyés à partir du séminaire du 128 Rue du Bac, et 120 diocèses environ fondés. Vingt trois missionnaires ont offert leur vie en martyre et sont officiellement saints. La crypte des Martyrs est un lieu de pélérinage qui leur est dédié. De nombreux groupes ou individuels viennent la visiter et y prier. Vous y êtes les bienvenus. Elle contient des tableaux, des objets et des reliques des saints martyrs. Aujourd’hui, les MEP comptent 150 prêtres dans 14 pays. Depuis 2003, des milliers de jeunes volontaires partent soutenir les missions, par exemple à Madagascar, Chine, Inde, Philippines… Ils œuvrent dans l’enseignement, la santé, le soin des handicapés, des enfants des rues, le développement rural, l’animation de jeunes, la comptabilité, etc. Embarquez vous aussi !

Visite guidée de la Salle des Martyrs, Salle Dumoulin-Borie, de la crypte et de la Chapelle des Missions Etrangères de Paris.

Sans oublier le magnifique jardin privé en plein coeur de Paris !

Le jeudi 09 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T16:00:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris



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