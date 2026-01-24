Eternel Tintoret Musée Jacquemart-André Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Musée Jacquemart-André · Paris
Informations pratiques
Paris
Eternel Tintoret
Musée Jacquemart-André 158 boulevard Haussmann Paris Paris
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-09-11
Du 11 septembre 2026 au 24 janvier 2027, l’exposition Éternel Tintoret au musée Jacquemart-André révèle toute la modernité du maître vénitien. Entre lumière, mouvement et puissance narrative, redécouvrez une œuvre qui traverse les siècles.
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Musée Jacquemart-André 158 boulevard Haussmann Paris 75008 Paris Île-de-France +33 1 45 62 11 59 message@musee-jacquemart-andre.com
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English :
From September 11, 2026, to January 24, 2027, the exhibition “The Eternal Tintoretto” at the Jacquemart-André Museum reveals the full modernity of the Venetian master. Through light, movement, and narrative power, rediscover a body of work that transcends the centuries.
L’événement Eternel Tintoret Paris a été mis à jour le 2026-07-16 par Choose Paris Region
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