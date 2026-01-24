Eternel Tintoret Musée Jacquemart-André Paris

Informations pratiques

Paris

Eternel Tintoret

Musée Jacquemart-André 158 boulevard Haussmann Paris Paris

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-09-11

Du 11 septembre 2026 au 24 janvier 2027, l’exposition Éternel Tintoret au musée Jacquemart-André révèle toute la modernité du maître vénitien. Entre lumière, mouvement et puissance narrative, redécouvrez une œuvre qui traverse les siècles.

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Musée Jacquemart-André 158 boulevard Haussmann Paris 75008 Paris Île-de-France +33 1 45 62 11 59 message@musee-jacquemart-andre.com

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English :

From September 11, 2026, to January 24, 2027, the exhibition “The Eternal Tintoretto” at the Jacquemart-André Museum reveals the full modernity of the Venetian master. Through light, movement, and narrative power, rediscover a body of work that transcends the centuries.

L’événement Eternel Tintoret Paris a été mis à jour le 2026-07-16 par Choose Paris Region