ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX FJT Copainville Mayenne
mardi 8 décembre 2026 · FJT Copainville · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX
FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Ethel Balog-Daroczy Voyage sur les ailes des Femmes-Oiseaux
« À travers le vaste ciel qui n’a pas de frontière,
Au-dessus des nuages j’ai fait un long voyage.
Sur les ailes d’une oiselle, tout autour de la terre,
J’ai entendu là-haut les histoires des femmes-oiseaux… »
Ainsi commence le chant de cette envolée d’histoires issues de différentes cultures du monde.
Oiselles messagères voyageant d’un continent à l’autre, les Femmes-Oiseaux nous transportent hors du temps. Elles éprouvent les héros, initient les êtres et consolent les âmes.
Plumes dans les mains, laissez-vous emporter pour un voyage autour de la terre, à la découverte de récits extraordinaires accompagnés de musique. .
FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 00
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English :
Ethel Balog-Daroczy Journey on the wings of the Bird-Women
L’événement ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX Mayenne a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Mayenne Co
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