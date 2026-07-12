UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mayenne

ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX FJT Copainville Mayenne

mardi 8 décembre 2026 · FJT Copainville · Mayenne

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Lieu
FJT Copainville
Adresse
273 Rue du Fauconnier
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Tarif

Mayenne

ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-08

Ethel Balog-Daroczy Voyage sur les ailes des Femmes-Oiseaux
« À travers le vaste ciel qui n’a pas de frontière,
Au-dessus des nuages j’ai fait un long voyage.
Sur les ailes d’une oiselle, tout autour de la terre,
J’ai entendu là-haut les histoires des femmes-oiseaux… »

Ainsi commence le chant de cette envolée d’histoires issues de différentes cultures du monde.

Oiselles messagères voyageant d’un continent à l’autre, les Femmes-Oiseaux nous transportent hors du temps. Elles éprouvent les héros, initient les êtres et consolent les âmes.
Plumes dans les mains, laissez-vous emporter pour un voyage autour de la terre, à la découverte de récits extraordinaires accompagnés de musique.   .

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ethel Balog-Daroczy Journey on the wings of the Bird-Women

L’événement ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX Mayenne a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Mayenne Co

À voir aussi à Mayenne (Mayenne)