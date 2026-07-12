ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX FJT Copainville Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Ethel Balog-Daroczy Voyage sur les ailes des Femmes-Oiseaux

« À travers le vaste ciel qui n’a pas de frontière,

Au-dessus des nuages j’ai fait un long voyage.

Sur les ailes d’une oiselle, tout autour de la terre,

J’ai entendu là-haut les histoires des femmes-oiseaux… »

Ainsi commence le chant de cette envolée d’histoires issues de différentes cultures du monde.

Oiselles messagères voyageant d’un continent à l’autre, les Femmes-Oiseaux nous transportent hors du temps. Elles éprouvent les héros, initient les êtres et consolent les âmes.

Plumes dans les mains, laissez-vous emporter pour un voyage autour de la terre, à la découverte de récits extraordinaires accompagnés de musique. .

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 00

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English :

Ethel Balog-Daroczy Journey on the wings of the Bird-Women

L’événement ETHEL BALOG-DAROCZY VOYAGE SYR LES AILES DES FEMMES-OISEAUX Mayenne a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Mayenne Co