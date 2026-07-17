Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

39ème Challenge Mayennais

Rue des Coëvrons Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

39ème édition d’une épreuve cycliste sur route renommée, niveau Elite Nationale. Circuit en boucle permettant à chacun de voir et revoir les coureurs dans leurs efforts!

Un circuit de 7,85 km à parcourir 17 fois. Départ et Arrivée rue des Coëvrons, dans le sens de la montée, de quoi se régaler de nouveau en tant que spectateur après le Tour de France, de la combativité des coureurs. .

Rue des Coëvrons Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 26 69 02 24 alain.desmons@wanadoo.fr

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English :

The 39th edition of a renowned road cycling race at the National Elite level. A looped course that allows everyone to see the riders in action again and again!

L’événement 39ème Challenge Mayennais Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons