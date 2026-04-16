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Sainte-Suzanne au crépuscule Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne au crépuscule Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Rue Fouquet de la Varenne

Adresse : Rdv devant le château-CIAP

Ville : 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

Département : Mayenne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 3.5 3.5

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne au crépuscule

Rue Fouquet de la Varenne Rdv devant le château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Découvrez le patrimoine de Sainte-Suzanne, Petite Cité de Caractère, à la lumière du clair de lune.
Profitez de cette visite atypique pour découvrir tous les aspects de la cité de Sainte-Suzanne. À la tombée de la nuit, lorsque le soleil s’éclipse, les monuments et les ruelles illuminés dévoilent de nouvelles facettes. Suivez un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne lors de cette visite hors du temps.   .

Rue Fouquet de la Varenne Rdv devant le château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00  coevrons-mayenne@lamayenne.fr

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English :

Discover the heritage of Sainte-Suzanne, Petite Cité de Caractère, by moonlight.

L’événement Sainte-Suzanne au crépuscule Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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