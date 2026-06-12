Armes blanches et poudre noire Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Armes blanches et poudre noire

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Découvrez les armes au temps des Guerres de Religion à la fin du 16e siècle.

La Compagnie Les Lames de Sévigné propose une animation historique en lien avec un épisode parfois méconnu de l’histoire militaire du château de Sainte-Suzanne les Guerres de Religion à la fin du 16e siècle. Pour l’occasion, plusieurs séquences ont été imaginées pour le public escrime de duel, démonstration de tir au mousquet et arquebuse, évolution des armes blanches, présentation des unités militaires…

Entrée libre. .

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Discover weapons at the time of the Wars of Religion at the end of the 16th century.

L’événement Armes blanches et poudre noire Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons