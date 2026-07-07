Jeu de piste L’affaire Marie Bruneau Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Jeu de piste L’affaire Marie Bruneau

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Une enquête à résoudre et une occasion de découvrir des détails de la cité et de la forteresse médiévales.

Observez, explorez et enquêtez… Accueilli par un médiateur du château et muni d’un carnet de route, partez à la recherche des indices qui jalonnent le parcours qui vous mène de la cour de la forteresse aux ruelles de la cité de Sainte-Suzanne. Une belle opportunité de (re)découvrir des détails qui échappent parfois à notre regard et de faire toute la lumière sur l’enlèvement d’une certaine Marie Bruneau en quête d’une énigme familiale.

Prévoir des chaussures de marche.

Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. .

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

A mystery to solve and an opportunity to discover details about the city and the medieval fortress.

L’événement Jeu de piste L’affaire Marie Bruneau Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons