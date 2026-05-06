Les différentes traditions d’infusion L’artisan gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Les différentes traditions d’infusion

L’artisan gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez comment chaque culture sublime le thé à sa manière.

Cet atelier invite à explorer les différentes traditions d’infusion, de la cérémonie japonaise à la préparation chinoise, en passant par les rituels occidentaux. En petit comité, nous échangerons sur leurs origines, leurs techniques et leurs significations, dans une ambiance conviviale et enrichissante.

Nous serons accueillis chez l’Artisan Gribouilleur, l’occasion de découvrir ou redécouvrir un lieu vivant et chaleureux.

Cet atelier propose la dégustation de quatre thés, préparés selon des méthodes variées, et de mignardises accompagnés d’un carnet de dégustation pour noter vos impressions.

Sur inscription, organisé par Ophélie Grebic. .

L’artisan gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

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English :

Discover how each culture sublimates tea in its own way.

L’événement Les différentes traditions d’infusion Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons