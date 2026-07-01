Visite guidée du jardin-forêt gourmand 53270-STE SUZANNE ET CHAMMES Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite guidée du jardin-forêt gourmand

53270-STE SUZANNE ET CHAMMES 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Voyagez au cœur des jardins-forêts nourriciers de l’Oasis gourmande de Sainte Suzanne

Venez découvrir les jardins-forêts comestibles ainsi que les potagers sur sol vivant avec des plantes surprenantes fruitiers, petits fruits, légumes vivaces, fleurs comestibles, plantes aromatiques.

Stéphane SENAN (Agronome, Conseiller en permaculture/agroécologie), vous partagera ses secrets pour créer des associations de plantes, booster la vie du sol, résister aux canicules et limiter l’arrosage !

Inclus Cueillette de saison et boisson vivante.

Sur inscription. .

53270-STE SUZANNE ET CHAMMES 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

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English :

Take a journey into the heart of the lush, bountiful gardens of the Sainte Suzanne Gourmet Oasis

L’événement Visite guidée du jardin-forêt gourmand Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons