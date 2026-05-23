10ÈME FÊTE DU LIVRE ET DU PAPIER AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes
10ÈME FÊTE DU LIVRE ET DU PAPIER AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 2 août 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
10ÈME FÊTE DU LIVRE ET DU PAPIER AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE
Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez profitez du cadre exceptionnel du château de Sainte-Suzanne pour découvrir l’univers du livre décliné sous toutes ses formes marché du livre d’occasion par des bouquinistes professionnels, démonstrations techniques autour du papier, ateliers jeune public et mini-concerts.
De son côté, la Compagnie La Valise Indigo transformera avec l’aide du public un des arbres de la cour en arbre à mots grâce à des guirlandes et enveloppes suspendues.
Entrée libre.
Animation organisée en collaboration avec l’association le Présent de Suzanne . .
Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00
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English :
L’événement 10ÈME FÊTE DU LIVRE ET DU PAPIER AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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