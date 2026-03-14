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AGENDA · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite cité et église de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

dimanche 2 août 2026 · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rdv devant l'église
Ville
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Département
Mayenne
Tarif

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite cité et église de Sainte-Suzanne

Rdv devant l’église Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Visite de la cité et de l’église de Sainte-Suzanne sur le thème de la pierre (encadrements de portes et fenêtres, bâtiments…)
C’est donc avec le thème de la pierre que Vincent Houllière a conçu une visite de la cité qui est très minérale et a adapté la visite de l’église à partir du baptistère autour de 4 stations et 10 sous-stations.   .

Rdv devant l’église Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 60 12 31 29  vincent.houlliere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the town and the Church of Sainte-Suzanne, focusing on stone (door and window frames, buildings, etc.)

L’événement Visite cité et église de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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