Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite cité et église de Sainte-Suzanne

Rdv devant l’église Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Visite de la cité et de l’église de Sainte-Suzanne sur le thème de la pierre (encadrements de portes et fenêtres, bâtiments…)

C’est donc avec le thème de la pierre que Vincent Houllière a conçu une visite de la cité qui est très minérale et a adapté la visite de l’église à partir du baptistère autour de 4 stations et 10 sous-stations. .

Rdv devant l’église Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 60 12 31 29 vincent.houlliere@orange.fr

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English :

Tour of the town and the Church of Sainte-Suzanne, focusing on stone (door and window frames, buildings, etc.)

L’événement Visite cité et église de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons