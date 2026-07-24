WEEK-END MEDIEVAL CHATEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux
samedi 1 août 2026 · Lassay-les-Châteaux
Informations pratiques
Lassay-les-Châteaux
WEEK-END MEDIEVAL CHATEAU DU BOIS THIBAULT
Route de Domfront Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le Château de Bois Thibault comme au Moyen Age, deux jours de fêtes à ne pas manquer !
Le grand week-end médiéval approche !
Les 1er et 2 août, le Château de Bois-Thibault replonge au cœur du Moyen Âge pour deux jours de festivités exceptionnelles !
Au programme, le campement médiéval PVMD prend place au château avec de nombreuses démonstrations de métiers d’autrefois. Forgeron, tailleur de pierres, brodeuse… Plongez au moyen-âge et vivez, le temps d’une journée, comme à l’époque.
Tout le week-end, initiez vous au tir à l’arc et aux danses médiévales, accompagnés par nos bénévoles et nos partenaires, et passez un moment devant notre four à pain, du XIVe siècle, spécialement allumé pour l’occasion.
Et enfin, pour parfaire cette fête, venez déguster notre cochon grillé
– Samedi 01/08 à 19h30
ou Dimanche 02/08 à 12h00, réservation vivement conseillée https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-de-lassay-les-chateaux/evenements/cochon-grille-au-chateau-de-bois-thibault-lassay-les-chateaux-53 .
Route de Domfront Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 52 50 87 assoculturelle.lassay@gmail.com
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English :
Bois Thibault Castle, just like in the Middle Ages—two days of festivities you won’t want to miss!
L’événement WEEK-END MEDIEVAL CHATEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
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