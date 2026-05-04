Ethnic Kiosk Session S4 EP1 Kiosque des Champs Elysées Paris
Ethnic Kiosk Session S4 EP1 Kiosque des Champs Elysées Paris samedi 16 mai 2026.
Ethnic Community présente le premier épisode de la Saison 4 des Ethnic Kiosk Sessions, un format d’événements gratuits en plein air qui transforme les kiosques parisiens en micro-scènes immersives depuis 2023.
Pour cette nouvelle saison, le collectif investit le Kiosque des Champs-Élysées et accueille un invité exceptionnel : Mel7em, musicien libanais qui a fait revivre pour la première fois le chant phénicien au Liban, en collaboration avec le Ministère de la Culture libanais dans le cadre du prestigieux Festival de Baalbek. Après avoir représenté le Liban à l’Expo Dubaï et porté ce patrimoine en Italie, au Maroc, en Tunisie et à Malte, il pose ses racines à Paris le temps d’une résidence artistique de deux semaines avec Ethnic Community.
Cette session est le fruit de cette rencontre : deux semaines de création en studio, où les sonorités ancestrales phéniciennes fusionnent avec les productions électroniques du collectif. Le résultat sera présenté en live, dans un cadre ouvert à tous, gratuit, au cœur de la plus belle avenue du monde.
Au programme : DJ sets world-électro, performance live de Mel7em, scénographie immersive et ambiance multiculturelle. Un pont entre l’Orient et l’Occident, entre l’ancien et le moderne, fidèle à la mission d’Ethnic Community — rassembler les cultures du monde par l’art.
Événement gratuit, ouvert à toutes et tous.
Quand le chant phénicien millénaire rencontre l’électronique parisienne : Ethnic Community invite Mel7em, pionnier de la renaissance musicale libanaise, pour un voyage sonore unique en plein cœur des Champs-Élysées.
Le samedi 16 mai 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00
Kiosque des Champs Elysées 3 Av. Edward Tuck, 75008 Paris, France 75008 37 Rue Gaston MaurerParis
+33635996293 contact@ethnic-community.org https://www.facebook.com/ethniccommunity/ https://www.facebook.com/ethniccommunity/
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