Etoile d’or Sommet Télécabine des Villards Bourg-Saint-Maurice

Etoile d’or

Sommet Télécabine des Villards Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Slalom géant et slalom parallèle

.

Sommet Télécabine des Villards Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 12 57 contact@lesarcs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giant slalom and parallel slalom

L’événement Etoile d’or Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-02-23 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme