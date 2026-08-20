Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 15:30 – 18:30

Gratuit : non Les ÊTRES EN CRÉATION sont gratuits — une adhésion obligatoire (à partir d’1€) à l’association C.R.C pour la saison 2026–2027 est demandée à chaque participant et participante. Adulte

Dans un dialogue bienveillant avec une équipe artistique de la saison, les ÊTRES EN CRÉATION sont l’opportunité pour toutes et tous, débutants ou non, curieux, amateurs et professionnels de se mettre en mouvement et en jeu. Chaque équipe propose une immersion dans un processus de création et invite participant et participante à vivre une expérience artistique au plateau. Les ateliers de création d’une douzaine d’heures donnent lieu à une restitution sur scène venant clore ce temps de rencontre et de partage.Récit(s) des Dames à la capuche – avec Marie Heck Mosser | SARAHKONNORConsacré à l’écriture et à la choralité, cet ÊTRES EN CRÉATION proposé par Marie Heck Mosser s’adresse à celles et ceux qui désirent déterrer leur lieu à soi —non-normatif, expérimenter le spoken word dans un geste générateur de mise en récit, de transformation du corps et de (re)naissance.En concordance avec l’exposition “Maternités, archéologie de la figure maternelle” au Chronographe à Rezé, l’artiste invite les participants et participantes (enceint.e.s bienvenu.e.s !) à se nourrir des œuvres de l’exposition lors de la première séance au musée avant de passer à la mise en récit au Théâtre Francine Vasse.Déroulé : 15h30 : arrivée des participants au Chronographe16h : visite guidée de l’exposition Maternités. Durée : 1h environ17h : échanges avec l’artiste18h30 : fin de cette première séance L’ouverture des inscriptions se déroule dès le 30 juin 2026.La confirmation de participation est envoyée un mois avant le début de l’ÊTRES EN CRÉATION.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



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