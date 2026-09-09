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Être esclave à Bordeaux au 18e siècle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

vendredi 18 décembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Être esclave à Bordeaux au 18e siècle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
5€ + coût d'entrée au musée, gratuit Carte jeune, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Être esclave à Bordeaux au 18e siècle Vendredi 18 décembre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€ + coût d’entrée au musée, gratuit Carte jeune, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T12:15:00+01:00 – 2026-12-18T13:00:00+01:00
Fin : 2026-12-18T12:15:00+01:00 – 2026-12-18T13:00:00+01:00

Découvrez à l’occasion de cette visite, en compagnie d’un médiateur du musée, l’histoire d’une population longtemps invisibilisée à Bordeaux.

La traite d’êtres humains à travers l’Atlantique a concerné durant l’époque moderne près de 13 millions d’enfants, de femmes et d’hommes, laquelle s’inscrivait dans un processus mercantile dédié à l’enrichissement de certains états européens.

Parmi les déportés dont la majorité fut arrachée à la terre d’Afrique pour cultiver la canne à sucre, l’indigotier ou le cacaoyer dans les colonies américaines, certaines et certains connurent une vie d’esclavisé en Europe même. Bordeaux ne fit pas exception, on y a identifié des milliers de personnes afrodescendantes dont la présence se lit dans les registres paroissiaux, les recensements et déclarations d’entrée en métropole. De récents travaux de recherches extraient ainsi peu à peu de l’ombre une population longtemps invisibilisée.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/495

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/changement-dusage-des-tout-petits-aux-plus-grands »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/495 »}]
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