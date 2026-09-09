Être esclave à Bordeaux au 18e siècle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Être esclave à Bordeaux au 18e siècle Vendredi 18 décembre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€ + coût d’entrée au musée, gratuit Carte jeune, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T12:15:00+01:00 – 2026-12-18T13:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T12:15:00+01:00 – 2026-12-18T13:00:00+01:00

Découvrez à l’occasion de cette visite, en compagnie d’un médiateur du musée, l’histoire d’une population longtemps invisibilisée à Bordeaux.

La traite d’êtres humains à travers l’Atlantique a concerné durant l’époque moderne près de 13 millions d’enfants, de femmes et d’hommes, laquelle s’inscrivait dans un processus mercantile dédié à l’enrichissement de certains états européens.

Parmi les déportés dont la majorité fut arrachée à la terre d’Afrique pour cultiver la canne à sucre, l’indigotier ou le cacaoyer dans les colonies américaines, certaines et certains connurent une vie d’esclavisé en Europe même. Bordeaux ne fit pas exception, on y a identifié des milliers de personnes afrodescendantes dont la présence se lit dans les registres paroissiaux, les recensements et déclarations d’entrée en métropole. De récents travaux de recherches extraient ainsi peu à peu de l’ombre une population longtemps invisibilisée.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/495

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/changement-dusage-des-tout-petits-aux-plus-grands »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/495 »}]

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Portrait présumé de la princesse de Fontenelle et d’un enfant mis en esclavage © Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux