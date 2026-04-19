Être mère dans une plantation esclavagiste – Conférence Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Avec Domitille de Gavriloff, docteure de l’EHESS, lauréate de la Chancellerie des universités de Paris 2025 et du Prix de Thèse de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage. La maternité dans les plantations esclavagistes des Amériques constitue un observatoire privilégié des violences systémiques de l’esclavage en contexte colonial, mais aussi du combat mené par les esclaves pour améliorer leur sort. Les femmes mises en esclavage subissaient une double exploitation : productive dans les champs, sexuelle et reproductive sur l’habitation. Les séparations familiales parfois imposées par les maîtres ou l’impossibilité pour les mères d’élever elles-mêmes leurs enfants brisaient les liens mère-enfant dès le plus jeune âge, tandis que les viols et les grossesses forcées ou encore les punitions infligées aux mères accusées d’avortement et d’infanticide niaient toute autonomie corporelle et affective.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0240696852 http://anneauxdelamemoire.org



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