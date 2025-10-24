Gahugu Gato Mixt Nantes

Gahugu Gato Mixt Nantes mercredi 20 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 – 21:45

Gratuit : non 12 € à 33 € 12 € à 33 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre/Musique Dida Nibagwire et Frédéric Fisbach mettent en scène le roman de Gaël Faye, « Petit Pays », transportant au théâtre l’histoire d’une famille rwandaise exilée au Burundi. Joué au festival d’Avignon en 2025, le spectacle, interprété par onze artistes rwandais, burundais et français porte la mémoire vive d’un génocide et d’une résilience. Gabriel, né d’un père français et d’une mère rwandaise, vit au Burundi. En 1993, ses parents se séparent tandis que débute la guerre civile burundaise suivie du génocide des Tutsis au Rwanda.Trente ans après ce crime contre l’Humanité commis entre proches, Frédéric Fisbach et Dida Nibagwire, en complicité avec l’écrivain, adressent une adaptation théâtrale aux gens de Kigali et des collines qui, pour les plus jeunes, méconnaissent la tragédie des leurs.Dans ce spectacle généreux, les interprètes rwandais et burundais, pour certains rescapés ou descendants de rescapés, parlent, chantent, incarnent avec pudeur l’indicible, et l’espérance. Avec Frédéric Fisbach, Olivier Hakizimana, Léon Mandali, Carine Maniraguha, Natacha Muziramakenga, Dida Nibagwire, Norbert Regero, Michael Sengazi, Emery GahuranyiComposition et musique au plateau : Jean-Patient Akayezu, Kaya Byinshii, Samuel Kamanzi Spectacle en kinyarwanda sur-titré en français Durée : 1h45 Représentations dans la salle Super :lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mai 2026 à 20h Spectacle dans le cadre des Cosmopolites, une semaine de rencontres artistiques et débats d’idées sans frontières (du 18 au 24 mai 2026 à Nantes)

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr