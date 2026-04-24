Festival Les Cosmopolites Mixt Nantes
Festival Les Cosmopolites Mixt Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 –
Gratuit : non Tarifs selon les spectacles. Tout public
Et si notre monde était encore bien plus divers et multiple que nous l’imaginons ? Et si nous étions toutes et tous, à l’heure des réseaux et de l’intelligence artificielle, sous influences multiples ? Et si l’autre et le divers ne venaient pas de l’extérieur, mais étaient lovés au plus intime, à l’intérieur de chacun·e de nous ?Imaginés avec l’historien Patrick Boucheron, Les Cosmopolites viennent troubler la frontière entre “nous” et “les autres” et mettre en lumière ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Les Cosmopolites vous invitent à découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs dont les parcours racontent des histoires d’identités mêlées, de bifurcations imprévues, d’ancêtres surprenants, de départs obligés, de traversées, d’exil, de langues apprises et oubliées, de vies minorées, ou tout simplement de rêves d’autre chose et de curiosité.Les Cosmopolites c’est 7 spectacles, 5 débats d’idées et des animations dans 2 lieux, au Lieu Unique et à Mixt.Les spectacles à Mixt :???? Gahugu Gato???? Esquif???? Bamdadan???? Israel et Mohamed???? JeDeYaLes spectacles au Lieu unique :???? White Spirit???? Echo
Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://mixt.fr/agenda/les-cosmopolites
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