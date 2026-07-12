Informations pratiques

Lattes

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 16 – 16 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Être ou ne pas être , cela pourrait être l’histoire d’un petit garçon qui rêvait de devenir footballeur et qui a découvert Molière et Shakespeare. Ou bien, l’histoire d’un petit garçon qui a un père connu, et qui cherche à se frayer un chemin dans le monde du théâtre.

Ou bien encore, celle d’un dévoilement des sentiments, des souvenirs, l’honneur dédié aux aimés, l’hommage rendu aux disparus,

Mercredi 30 septembre à 20H30

Durée 1H10

À partir de 12 ans Tout public

Être ou ne pas être , cela pourrait être l’histoire d’un petit garçon qui rêvait de devenir footballeur et qui a découvert Molière et Shakespeare. Ou bien, l’histoire d’un petit garçon qui a un père connu, et qui cherche à se frayer un chemin dans le monde du théâtre.

Ou bien encore, celle d’un dévoilement des sentiments, des souvenirs, l’honneur dédié aux aimés, l’hommage rendu aux disparus, toujours présents dans le cœur.

Du Red Star et son stade Bauer, au théâtre du Chêne Noir d’Avignon, du théâtre du Jour, à Agen, au mythique Parc des Princes, j’ai toujours jonglé avec Maradona en faisant des passes à Beckett et à Marivaux. Et puis, j’ai rencontré un autre William.

Sur réservation .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

To Be or Not to Be —this could be the story of a little boy who dreamed of becoming a soccer player and who discovered Molière and Shakespeare. Or perhaps the story of a young boy with a famous father, who is trying to make his way in the world of theater.

Or perhaps the story of a revelation of feelings and memories, an honor bestowed upon loved ones, a tribute to those who have passed away,

L’événement ÊTRE OU NE PAS ÊTRE Lattes a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER