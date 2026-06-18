EU Interests and the Transformation of the EU’s External Action Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes jeudi 18 juin 2026.

EU Interests and the Transformation of the EU’s External Action Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes 18 et 19 juin Ille-et-Vilaine

These seminars will take place on June 18 and 19, 2026 at the Faculty of Law and Political Science / Ces séminaires auront lieu les 18 et 19 juin 2026 à la Faculté de droit et de science politique.

### Scientific Coordinators / _Coordinateurs scientifique_

– [Federica Velli](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/federica-velli), postdoctoral fellow

– [Isabelle Bosse-Platière](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/isabelle-bosse-platiere), professor, University of Rennes

### Program / _Programme_

**DAY 1 – 18th June 2026**

14:45 Welcome coffee

15:15 – 16:00 Opening discussion

16:00 – 18:30 _Seminar I: Trade, Environment and Sustainable Development, Twin Transition and Digital Policy_

**DAY 2 – 19th June 2026**

9:00 Welcome coffee

9:30 – 12:00 _Seminar II: Migration, Security and Defence_

13:00 – 15:30 _Seminar III: Enlargement, Neighbourhood Policy, Development Cooperation, Energy_

15:30 – 16:30 Conclusion and preliminary discussion on the edited volume

### [Download the program / Télécharger le programme](https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Flyer_Seminars_EU_interests_18-190626.pdf).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T14:45:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T16:30:00.000+02:00

1

https://droit.univ-rennes1.fr/

Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

