Eva Besnyö — Rétrospective (titre de travail), Arles, Arles

Informations pratiques

Eva Besnyö — Rétrospective (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 Arles Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 5 juillet au 3 octobre 2027

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:30:00+02:00 – 2027-07-05T19:30:00+02:00

Fin : 2027-10-03T09:30:00+02:00 – 2027-10-03T19:30:00+02:00

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.

Cette grande rétrospective est une coproduction avec le Fotomuseum Den Haag, sous le commissariat d’Iris Sikking et Willemijn van der Zwaan. L’exposition retrace le parcours d’Eva Besnyö (1910–2003), figure majeure de la photographie européenne.

Structurée en trois axes — l’ère de la photographie, l’ère de l’Europe, l’ère des femmes — elle révèle l’évolution d’une artiste moderne, engagée et pionnière, des débuts de sa carrière à Berlin aux combats féministes des années 1970. L’exposition présente des tirages d’époque issus de la collection du Fotomuseum Den Haag, offrant un regard authentique sur l’œuvre de l’artiste.

Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont à et …

© Starnberger Straße, Berlin, 1931