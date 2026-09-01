EVA CZAPLICKI A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EVA CZAPLICKI A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
4 rue des Balances Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Eva Czaplicki explore le mouvement du corps en sculpture. Découvrez la création d’un tirage en résine à partir d’un moule à 15h.
Entre force et légèreté, Eva Czaplicki explore les frontières du corps et de l’esprit. Ses sculptures, nourries par une approche intuitive de l’anatomie, saisissent des figures en mouvement, tendues vers l’élévation ou suspendues dans des torsions extrêmes.
La matière devient alors le langage d’une quête intérieure. L’artiste cherche à capturer cet instant fragile où l’effort physique s’efface pour laisser place à l’élan, où la puissance du corps devient poésie et où le visible semble révéler l’invisible.
Ne ratez pas à 15h démonstration de tirage en résine à partir d’un moule. .
4 rue des Balances Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 32 11 41 66
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English : EVA CZAPLICKI A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
Eva Czaplicki explores the movement of the body through sculpture. Discover how to create a resin cast from a mold at 3:00 p.m.
L’événement EVA CZAPLICKI A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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