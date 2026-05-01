Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue des Carmes

Adresse : MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Esther & Daniela accueillent les familles pour un moment d’éveil à la langue anglaise.

Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.

Un moment d’éveil à l’anglais proposé par BigoudEnglish.

Pour les enfants de 0 à 5 ans Sur inscription.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq   .

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup

L’événement Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)