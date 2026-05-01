Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 23 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Esther & Daniela accueillent les familles pour un moment d’éveil à la langue anglaise.
Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.
Un moment d’éveil à l’anglais proposé par BigoudEnglish.
Pour les enfants de 0 à 5 ans Sur inscription.
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English : Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup
L’événement Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden
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