Éveil à l’anglais enfant/parent Association Equilibre Royan
Éveil à l’anglais enfant/parent Association Equilibre Royan mardi 16 juin 2026.
Royan
Éveil à l’anglais enfant/parent
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Un atelier d’éveil à l’anglais, pensé pour les tout-petits et leurs parents. À travers des comptines, des jeux et des histoires simples, les enfants découvrent les sons et les mots de la langue anglaise de manière naturelle et joyeuse.
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Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 enfance@equilibre-famille17.fr
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English :
An introductory English workshop for toddlers and their parents. Through rhymes, games and simple stories, children discover the sounds and words of the English language in a natural and joyful way.
L’événement Éveil à l’anglais enfant/parent Royan a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie de Royan
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