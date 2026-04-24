Éveil à l’anglais enfant/parent Association Equilibre Royan

Royan

Éveil à l’anglais enfant/parent

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Un atelier d’éveil à l’anglais, pensé pour les tout-petits et leurs parents. À travers des comptines, des jeux et des histoires simples, les enfants découvrent les sons et les mots de la langue anglaise de manière naturelle et joyeuse.

.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 enfance@equilibre-famille17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An introductory English workshop for toddlers and their parents. Through rhymes, games and simple stories, children discover the sounds and words of the English language in a natural and joyful way.

L’événement Éveil à l’anglais enfant/parent Royan a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie de Royan