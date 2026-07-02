UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Eveil au son pour bébés Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

jeudi 2 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris

Eveil au son pour bébés Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement
Adresse
16 rue Cavé
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Accueil de toutes et tous avec enfant de moins de 3 ans ou enfant à naitre.</p>

Offrez-vous, avec votre bébé, un doux voyage à la découvertes d’instruments de musique.

Activité ouverte à toutes et tous, dès la naissance.

Venez écouter des histoires où se mêlent instruments de musique et voix pour un doux voyage de bébé.
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
jeudi
de 10h30 à 11h30
gratuit

Accueil de toutes et tous avec enfant de moins de 3 ans ou enfant à naitre.

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T11:30:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé  75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr


Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)