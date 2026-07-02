Eveil au son pour bébés Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris
jeudi 2 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris
Informations pratiques
Offrez-vous, avec votre bébé, un doux voyage à la découvertes d’instruments de musique.
Activité ouverte à toutes et tous, dès la naissance.
Venez écouter des histoires où se mêlent instruments de musique et voix pour un doux voyage de bébé.
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
jeudi
de 10h30 à 11h30
gratuit
Accueil de toutes et tous avec enfant de moins de 3 ans ou enfant à naitre.
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T11:30:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr
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