Eveil aux sons parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris
Eveil aux sons parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris jeudi 18 juin 2026.
Eveil aux sons le jeudi matin de 11h à 12h à la maison des 1000 premiers jours. Cloche, maracas, tambours … Venez proposer votre rythme pour un éveil aux sons pour votre enfant et un temps de partage en duo !
Venez écouter et manipuler des instruments de musique en duo parent enfant.
Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :
gratuit
Participation libre
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:59:59+02:00
Date(s) :
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr
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