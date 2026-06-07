Eveil aux sons parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Eveil aux sons le jeudi matin de 11h à 12h à la maison des 1000 premiers jours. Cloche, maracas, tambours … Venez proposer votre rythme pour un éveil aux sons pour votre enfant et un temps de partage en duo !

Venez écouter et manipuler des instruments de musique en duo parent enfant.

Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

gratuit

Participation libre

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



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