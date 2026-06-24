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Eveil corporel A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes
vendredi 28 août 2026 · A l'Abordage - Le Café des Enfants · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 10:30 – 11:15
Gratuit : non atelier sous réservation au 0240487146 avec adhésion à l’association Jeune Public – Age maximum : 4
Venez passer un doux moment avec votre enfant pour explorer le mouvement : jeux, danse, toucher pour développer la motricité et renforcer le lien parent-bébé.
A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr
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