Eveil corporel A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

vendredi 28 août 2026 · A l'Abordage - Le Café des Enfants · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 10:30 – 11:15

Gratuit : non atelier sous réservation au 0240487146 avec adhésion à l’association Jeune Public – Age maximum : 4

Venez passer un doux moment avec votre enfant pour explorer le mouvement : jeux, danse, toucher pour développer la motricité et renforcer le lien parent-bébé.

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr



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