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Eveil corporel A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

vendredi 28 août 2026 · A l'Abordage - Le Café des Enfants · Nantes

Eveil corporel A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
10:30
Lieu
A l'Abordage - Le Café des Enfants
Adresse
94 Rue de la Ville en Pierre
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
atelier sous réservation au 0240487146 avec adhésion à l'association

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 10:30 – 11:15
Gratuit : non atelier sous réservation au 0240487146 avec adhésion à l’association Jeune Public – Age maximum : 4 

Venez passer un doux moment avec votre enfant pour explorer le mouvement : jeux, danse, toucher pour développer la motricité et renforcer le lien parent-bébé.

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr


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