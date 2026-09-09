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Eveil musical au parc François Billoux, Parc de Font Obscure, Marseille

mardi 20 octobre 2026 · Parc de Font Obscure · Marseille

Eveil musical au parc François Billoux, Parc de Font Obscure, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Parc de Font Obscure
Adresse
Avenue Prosper Mérimée, 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Eveil musical au parc François Billoux Mardi 20 octobre, 10h00, 10h45 Parc de Font Obscure Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:45:00+02:00 – 2026-10-20T11:15:00+02:00

PARC EN LIVRES – EVEIL MUSICAL POUR LES TOUT-PETITS
Lors de la grande fête du livre au parc Francois Billoux, deux ateliers découverte de la musique pour les tout-petits.
Chansons, comptines, manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !
De 6 mois à 3 ans
Sur inscription : bibliotheque.horslesmurs@marseille.fr ou 04 91 55 37 44

Parc de Font Obscure Avenue Prosper Mérimée, 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.horslesmurs@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 37 44 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.horslesmurs@marseille.fr »}]
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