Eveil musical au parc François Billoux, Parc de Font Obscure, Marseille

Informations pratiques

Eveil musical au parc François Billoux Mardi 20 octobre, 10h00, 10h45 Parc de Font Obscure Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T10:45:00+02:00 – 2026-10-20T11:15:00+02:00

PARC EN LIVRES – EVEIL MUSICAL POUR LES TOUT-PETITS

Lors de la grande fête du livre au parc Francois Billoux, deux ateliers découverte de la musique pour les tout-petits.

Chansons, comptines, manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

De 6 mois à 3 ans

Sur inscription : bibliotheque.horslesmurs@marseille.fr ou 04 91 55 37 44

Parc de Font Obscure Avenue Prosper Mérimée, 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.horslesmurs@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 37 44 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.horslesmurs@marseille.fr »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

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