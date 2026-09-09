UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Éveil musical avec l’APEEF, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

Éveil musical avec l’APEEF, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Éveil musical avec l’APEEF Mercredi 14 octobre, 10h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

Voilà un début d’histoire à chanter et qui nous fera inventer un univers sonore et musical, ludique et poétique dans lequel chacun trouve sa place !
Avec l’Association Petite Enfance, Enfance et Famille.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 28 35 »}] [{« link »: « https://apeef.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Le chat Billy cherche une souris, Dans le grenier il guette les petits bruits…

©olivialaborde

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)