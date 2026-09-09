Éveil musical avec l’APEEF, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Éveil musical avec l’APEEF Mercredi 14 octobre, 10h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00
Voilà un début d’histoire à chanter et qui nous fera inventer un univers sonore et musical, ludique et poétique dans lequel chacun trouve sa place !
Avec l’Association Petite Enfance, Enfance et Famille.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 28 35 »}] [{« link »: « https://apeef.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Le chat Billy cherche une souris, Dans le grenier il guette les petits bruits…
©olivialaborde
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