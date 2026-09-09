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Éveil musical, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Éveil musical, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Éveil musical Samedi 26 septembre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T10:30:00+02:00

Des chants, des danses, des instruments de musique…pour les tout-petits !
Une séance À Petits Sons

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Événement des bibliothèques de Marseille

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