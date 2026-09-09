Éveil musical, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Éveil musical Mercredi 18 novembre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T10:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T10:30:00+01:00
Des chants, des danses, des instruments de musique…pour les tout-petits !
Une séance À Petits Sons
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0491559000 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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