Éveil musical, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Éveil musical Samedi 5 décembre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T10:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T10:30:00+01:00

Des chants, des danses, des instruments de musique…pour les tout-petits !

Une séance À Petits Sons

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0491559000 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

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