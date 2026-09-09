Éveil musical, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille
vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque des Cinq-Avenues · Marseille
Informations pratiques
Éveil musical Vendredi 27 novembre, 10h00 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T10:45:00+01:00
Fin : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T10:45:00+01:00
Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !
De 6 mois à 3 ans
Sur inscription au 04 13 94 82 50
En collaboration avec À Petits Sons
Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 50 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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