Éveil musical, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille

Informations pratiques

Éveil musical Vendredi 27 novembre, 10h00 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T10:45:00+01:00

Fin : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T10:45:00+01:00

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

De 6 mois à 3 ans

Sur inscription au 04 13 94 82 50

En collaboration avec À Petits Sons

Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 50 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille