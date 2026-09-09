UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Eveil musical, Bibliothèque du Merlan, Marseille

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Eveil musical, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Eveil musical Samedi 17 octobre, 11h00 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Emmenez vos enfants à la découverte de la musique : comptines, chansons, jeux de doigts et découverte des instruments de musique.
Enfants de 0 à 4 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)