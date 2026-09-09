Eveil musical, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Eveil musical Samedi 17 octobre, 11h00 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Emmenez vos enfants à la découverte de la musique : comptines, chansons, jeux de doigts et découverte des instruments de musique.

Enfants de 0 à 4 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille