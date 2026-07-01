Eveil musical, Médiatheque Brachotte, Valdahon

Informations pratiques

Eveil musical Samedi 3 octobre, 14h00, 15h00 Médiatheque Brachotte Doubs

atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:45:00+02:00

Explorez en groupe de jolies sonorités et laissez-vous porter par la magie des instruments à cordes. De nombreux instruments seront à disposition. Des professionnels de la musique vous apprendront à vous en servir! Inscription à une seule séance au choix.

Médiatheque Brachotte 7 rue chanoine brachotte 25800 Valdahon Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 26 04 12 https://https://www.mediatheque-valdahon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bm@valdahon.com »}] La médiathèque Brachotte a été rénovée et ouverte en 2021, alors qu’elle était située auparavant dans l’enceinte de France Services. Ce lieu patrimonial de Valdahon, accueille des expositions, des spectacles et propose un fonds important de livres et de documentation. Possibilité d’accéder à internet et d’utiliser le wifi. Prêt de documents, de multimédia, de revues, d’une liseuse électronique. Présence de parkings. 7 minutes à pied de la gare.

Biblis en folie 2026

©christèle tavares