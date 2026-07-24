Fête des solutions d’ici Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs Valdahon

samedi 19 septembre 2026 · Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs · Valdahon

Informations pratiques

Valdahon

Fête des solutions d’ici

Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs 7 Rue Denis Papin Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, l’alimentation locale et durable est à l’honneur, avec un slogan fédérateur Tous dans le même panier !

Parce que chacun peut contribuer, à son échelle, à construire un avenir plus durable.

Au programme de cette journée conviviale, festive et ouverte à tous

– Marché de producteurs locaux

– Conférences, dont une animée par Roland Motte L’autoproduction sans contrainte

– Espace enfants jeux libres, ateliers créatifs et culinaires

– Concert avec le groupe Cabbage

– Troc de graines

– Buvette & Food Trucks

Et de nombreuses autres animations pour petits et grands !

Partagez un moment en famille ou entre amis, découvrez des initiatives inspirantes et repartez avec de nouvelles idées pour agir au quotidien.

L’objectif Réunir, inspirer et donner envie d’agir pour réussir ensemble le pari de la transition écologique.

Événement organisé dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, avec l’ensemble des partenaires mobilisés à nos côtés. .

Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs 7 Rue Denis Papin Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15

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English : Fête des solutions d’ici

L’événement Fête des solutions d’ici Valdahon a été mis à jour le 2026-07-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS