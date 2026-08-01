La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Hotel de ville Salle d’honneur Valdahon
vendredi 28 août 2026 · Hotel de ville Salle d'honneur · Valdahon
Informations pratiques
Valdahon
La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
Hotel de ville Salle d’honneur 1 Rue de l’Hôtel de Ville Valdahon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Vivez une expérience ludique et immersive pour comprendre, ressentir et découvrir la voix sous toutes ses facettes. Du baroque au jazz, du romantisme à la pop, laissez-vous surprendre par Mali et Virginie Zivkovic. Grâce à leur duo ténor-piano, ils vous feront voyager à travers les styles musicaux et les émotions, dans un spectacle accessible à tous. Une belle occasion de découvrir la voix lyrique autrement, dans un moment convivial et accessible à tous. .
Hotel de ville Salle d’honneur 1 Rue de l’Hôtel de Ville Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr
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English : La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
L’événement La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Valdahon a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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