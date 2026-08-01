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La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Hotel de ville Salle d’honneur Valdahon

vendredi 28 août 2026 · Hotel de ville Salle d'honneur · Valdahon

La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Hotel de ville Salle d’honneur Valdahon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Hotel de ville Salle d'honneur
Adresse
1 Rue de l'Hôtel de Ville
Ville
25800 Valdahon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Valdahon

La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !

Hotel de ville Salle d’honneur 1 Rue de l’Hôtel de Ville Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Vivez une expérience ludique et immersive pour comprendre, ressentir et découvrir la voix sous toutes ses facettes. Du baroque au jazz, du romantisme à la pop, laissez-vous surprendre par Mali et Virginie Zivkovic. Grâce à leur duo ténor-piano, ils vous feront voyager à travers les styles musicaux et les émotions, dans un spectacle accessible à tous. Une belle occasion de découvrir la voix lyrique autrement, dans un moment convivial et accessible à tous.   .

Hotel de ville Salle d’honneur 1 Rue de l’Hôtel de Ville Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15  communication@portes-haut-doubs.fr

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English : La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !

L’événement La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Valdahon a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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