Fête des solutions d’ici Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs Valdahon samedi 19 septembre 2026.

Valdahon

Fête des solutions d’ici

Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs 7 Rue Denis Papin Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La fête des solutions d’ici revient pour une 4ème édition avec l’alimentation locale et durable à l’honneur ! Un rendez-vous festif, convivial et engagé pour découvrir des initiatives locales, échanger autour des enjeux de demain et trouver des idées concrètes pour agir à son échelle. Ateliers, concerts, spectacles, animations et producteurs locaux rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. .

Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs 7 Rue Denis Papin Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr

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English : Fête des solutions d’ici

L’événement Fête des solutions d’ici Valdahon a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS