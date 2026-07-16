SNCF Réseau vous ouvre les portes de la gare de Valdahon, Valdahon, Valdahon

Informations pratiques

SNCF Réseau vous ouvre les portes de la gare de Valdahon Vendredi 18 septembre, 09h00 Valdahon Doubs

5 enfants par créneau horaire. Durée de la visite : 20 mi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

À l’occasion de la jiurnée européenne du patrimoine, la SNCF Réseau ouvre les portes de la gare aux enfants des écoles primaires et aux collégiens de Valdahon afin de leur faire découvrir ce lieu emblématique du territoire, sensibiliser les plus jeunes au monde ferroviaire et leur présenter les différents métiers qui contribuent chaque jour à la circulation des trains en toute sécurité.

Valdahon 9 place Roger Arnoux Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

SNCF Réseau ouvre les portes de la gare aux enfants des écoles primaires et aux collégiens de Valdahon afin de leur faire découvrir ce lieu emblématique du territoire, sensibiliser les plus jeunes au…

©SNCF Réseau